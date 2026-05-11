В Иране казнили подозреваемого в шпионаже в пользу США и Израиля

В Иране казнили через повешение обвиняемого в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом»

Власти Ирана казнили подозреваемого в сотрудничестве с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики.

По информации источника, казненный пытался установить связи со спецслужбами во время сотрудничества с научной организацией на территории Ирана, осуществляющей деятельность в спутниковой сфере.

«Эрфан Шокурзаде, сын Джафара, по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ и шпионской службой "Моссад" был повешен на виселице правосудия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что руководитель израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа перед началом войны с Ираном предлагал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу план по организации восстания в Иране.