Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 23 марта 2026Мир

Раскрыт план «Моссада» по организации восстания в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Руководитель израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа перед началом войны с Ираном предлагал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу план по организации восстания в Иране. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В то время как США и Израиль готовились к войне с Ираном, глава "Моссада" [Давид Барнеа] обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с предложением. (...) Барнеа заявил, что уже через несколько дней после начала войны его служба, вероятно, сможет мобилизовать иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты неповиновения, которые могут даже привести к падению иранского правительства», — говорится в публикации.

Несмотря на сомнения в осуществимости плана, которые высказывались высокопоставленными американскими чиновниками и некоторыми сотрудниками других израильских спецслужб, израильское руководство одобрило предложения Барнеа. Нетаньяху и Трамп полагали, что ликвидация иранского руководства в самом начале конфликта, за которой последует серия операций, направленных на содействие смене режима, может привести к массовому восстанию, способному положить быстрый конец войне.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предупредили Израиль и другие страны о планах начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк. В рамках подготовки к ней Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч военных на Ближний Восток.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok