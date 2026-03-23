08:28, 23 марта 2026

Раскрыты планы США по наземной операции против Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

США предупредили Израиль и другие страны о планах начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, по всей видимости, у Соединенных Штатов не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в статье.

Представитель США подтвердил газете, что «вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток».

Остров Харк является главным центром экспорта иранской нефти, 90 процентов из которой направляется в Китай. В администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать возможность захвата острова, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

14 марта Дональд Трамп сообщил о нанесении Вооруженными силами США «одного из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по иранскому острову Харк.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

