Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова

Трамп завил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк

Вооруженные силы (ВС) США нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по иранскому острову Харк. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что в результате удара были полностью уничтожены все военные цели. Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на этом острове. «Если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», — предупредил он.

Дональд Трамп также ответил на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном. По его словам, военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

