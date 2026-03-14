02:37, 14 марта 2026Мир

Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова

Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы (ВС) США нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по иранскому острову Харк. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что в результате удара были полностью уничтожены все военные цели. Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на этом острове. «Если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», — предупредил он.

Дональд Трамп также ответил на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном. По его словам, военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина к Трампу по иранскому урану

    Появились подробности об ударе ВСУ по российскому региону

    Иран обозначил условия для открытия Ормузского пролива

    Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова

    На Западе испугались «ада» из-за войны с Ираном

    Трамп ответил на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном

    Женщина отравила свою дочь ради семейной репутации

    ВСУ атаковали Краснодарский край

    На Западе задались вопросом об Украине после слов фон дер Ляйен

    В России прокомментировали отказ Трампа от предложения Путина по Ирану

    Все новости
