02:13, 14 марта 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном

Трамп: Сроки завершения конфликта с Ираном пока не известны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не может озвучить сроки завершения конфликта с Ираном. Об этом он высказался в ходе общения с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

«Я не могу вам этого сказать. То есть у меня есть свое видение...», — сказал американский лидер. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп отклонил предложение президента России Владимира Путину по вывозу иранского обогащенного урана в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

