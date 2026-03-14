01:13, 14 марта 2026Мир

Стало известно о предложении Путина к Трампу по иранскому урану

Axios: Трамп отказался от предложения отправить иранский уран в Россию
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина по вывозу иранского урана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации собеседников издания, данное предложение прозвучало во время телефонного разговора глав государств 9 марта. Речь идет об около 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана — такого запаса достаточно для создания более десяти ядерных бомб, утверждает Axios.

«Это предложение выдвигалось уже не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что нам нужно обеспечить безопасность урана», — заявил порталу неназванный американский чиновник.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

