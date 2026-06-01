Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 1 июня 2026Россия

Россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах

Спикер ГД Володин: С июня ВС России могут привлекать для защиты россиян за рубежом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С июня Вооруженные силы России могут привлекать для защиты россиян за рубежом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, военных могут привлекать для защиты арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов россиян.

Также, как напомнил парламентарий, в силу вступает закон, по которому один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

Материалы по теме:
Списание безнадежных долгов по налогам и маркировка тортов в системе «Честный знак». Что изменится в России с 1 мая
Списание безнадежных долгов по налогам и маркировка тортов в системе «Честный знак». Что изменится в России с 1 мая
30 апреля 2026
Налоговый бонус для семей с детьми, новые стандарты для отелей и маркировка кофе. Что изменится в России с 1 июня?
Налоговый бонус для семей с детьми, новые стандарты для отелей и маркировка кофе. Что изменится в России с 1 июня?
30 мая 2026

Кроме того, в России с 30 июня ужесточится контроль над мигрантами.

Ранее сообщалось, что с 1 июня начинается прием заявлений на новую семейную выплату. Это социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей до 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения), имущество соответствует установленным критериям, нет долгов по алиментам и доходы не превышают установленного лимита в 1,5 регионального прожиточного минимума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое жертвоприношение». Ребенок стал жертвой удара ВСУ накануне Дня защиты детей. Как отреагировала Россия?

    Стало известно об отказе украинцев помогать ВСУ в одном вопросе

    Россиянин ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал о своем прошлом

    Синоптик сделал прогноз на июнь в Центральной России

    ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году

    КСИР ударил по американской базе

    Трамп раскрыл препятствие для ведения переговоров с Ираном

    Сценарист сериала «Счастливы вместе» рассказал о расправе над бывшим участником «Дома 2»

    Россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах

    Перечислены правила безопасного хранения зубной щетки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok