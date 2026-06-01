Россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах

С июня Вооруженные силы России могут привлекать для защиты россиян за рубежом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, военных могут привлекать для защиты арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов россиян.

Также, как напомнил парламентарий, в силу вступает закон, по которому один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

Кроме того, в России с 30 июня ужесточится контроль над мигрантами.

Ранее сообщалось, что с 1 июня начинается прием заявлений на новую семейную выплату. Это социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей до 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения), имущество соответствует установленным критериям, нет долгов по алиментам и доходы не превышают установленного лимита в 1,5 регионального прожиточного минимума.