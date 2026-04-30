С 1 мая в России вступает в силу сразу несколько важных изменений, которые коснутся как россиян, так и иностранных граждан. Теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет сама списывать безнадежные долги по налогам, а список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак», расширится. Об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».
ФНС начнет списывать безнадежные долги
С 1 мая начинают действовать скорректированные правила списания безнадежной налоговой задолженности — это числящийся за налогоплательщиком долг с истекшими сроками взыскания, который привел к отрицательному сальдо Единого налогового счета (ЕНС) и, соответственно, не может быть взыскан.
Поправки дополнили перечень случаев, позволяющих списать долги, признанные невозможными к взысканию. Теперь в него включили признанную безнадежной задолженность по региональным и местным налогам. Решение в каждом конкретном случае принимается в соответствии с региональными законами и правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Предполагается, что вся процедура упростится и будет занимать не более пяти рабочих дней: сначала налоговая получит документы, подтверждающие, что задолженность соответствует критериям для списания, после чего выносится решение о признании ее безнадежной к взысканию и приказом ФНС оформляется решение о списании.
Сейчас, чтобы списать такие «зависшие» долги, физлицам приходится идти в суд.
Требования обязательной маркировки распространят на новые категории товаров
Правила обязательной маркировки в системе «Честный знак» распространятся на новые категории товаров. Это значит, что у их производителей, поставщиков и продавцов появятся новые обязанности.
Стройматериалы
Больше нельзя продавать немаркированные строительные материалы, расфасованные в потребительскую упаковку. Новые требования распространяются на следующую продукцию:
- растворы строительные и бетоны, включая доломитовую набивочную смесь;
- гипс и ангидрит;
- портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы;
- монтажные пены в аэрозольных баллонах;
- замазки, составы для уплотнения и прочие мастики;
- шпатлевки для малярных работ;
- неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов и потолков;
- стекольные и садовые замазки, смоляные цементы.
Смартфоны и другая электроника
Также вводится полноформатная маркировка радиоэлектронной продукции, а также ряда категорий электротоваров. Среди них:
- мобильные телефоны и смартфоны;
- компьютеры массой не более 10 килограммов, состоящие из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея;
- пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры;
- лампы накаливания, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы, дуговые лампы и источники света светодиодные (LED);
- штепсели, розетки и реле;
- выпрямители и преобразователи статические;
- печатные схемы.
Торты, пирожные, рулеты и круассаны
Еще одной категорией товаров, которые подлежат обязательной маркировке с 1 мая, станут отдельные виды кондитерских изделий:
- торты;
- рулеты, круассаны и пирожные;
- прочие хлебобулочные изделия с подсластителями, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов.
Растительные масла
Кроме того, с 1 мая при продаже растительного масла на кассах вводится разрешительный режим. Это означает, что при продаже этих товаров продавцы обязаны проводить онлайн- и офлайн-проверки маркировки. Требование распространяется на подсолнечное, оливковое, соевое, рапсовое масло, тропические растительные масла (кокосовое и пальмовое), а также иные виды пищевых растительных масел и масложировой продукции, упакованные в потребительскую упаковку.
Вывоз за рубеж слитков золота усложнили
Начинает действовать норма президентского указа о запрете импорта золота в слитках массой более 100 граммов. Однако он не распространяется на случаи вывоза драгоценного металла в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через международные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты (ФПП).
Также исключения сделаны для импорта золота в слитках весом более 100 граммов в страны, не являющимися странами ЕАЭС: физическим лицам разрешен провоз драгметалла через те же четыре аэропорта при наличии разрешительного документа ФПП, а юридическим и индивидуальным предпринимателям — в общеустановленном порядке (с соблюдением мер нетарифного регулирования).
Некоторым россиянам повысят пенсии
В мае не будет общей индексации пенсий, но некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат.
В частности, гражданам, которым в апреле исполнилось 80 лет, увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии ровно в два раза — с 9,5 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей. Такое же удвоение фиксированной выплаты положено и тем, кому впервые присвоили I группу инвалидности.
Также в мае изменятся пенсии у летчиков и шахтеров — представителям этих профессий производят перерасчет раз в квартал. Размер доплаты у каждого свой и зависит от среднемесячного заработка, стажа и отчислений. В среднем рост выплат будет в пределах от 2 до 8 тысяч рублей в месяц.