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00:30, 16 июня 2026Наука и техника

Раскрыты повышающие риск воспаления кишечника продукты

AJG: Ультраобработанные зерновые продукты повышают риск воспаления кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Употребление ультраобработанных зерновых продуктов может быть связано с повышенным риском развития воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные международного исследования PURE. Результаты работы опубликованы в The American Journal of Gastroenterology (AJG).

Исследование охватило 124 590 человек из 21 страны. Ученые оценили рацион участников и проследили, у кого в дальнейшем развивались воспалительные заболевания кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит.

Ультраобработанные зерновые — это продукты из муки и круп, прошедшие глубокую промышленную переработку: фабричные булочки, сладкая выпечка, печенье, крекеры, готовые завтраки и другие продукты с добавками для вкуса, текстуры и долгого хранения.

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Оказалось, что люди, употреблявшие не менее 19 граммов таких продуктов в день, сталкивались с воспалительными заболеваниями кишечника на 86 процентов чаще по сравнению с теми, кто ел менее 9 граммов. Кроме того, высокий общий уровень потребления ультраобработанных продуктов был связан почти с четырехкратным увеличением риска таких заболеваний.

В то же время свежий хлеб и рис показали обратную связь: их употребление ассоциировалось с более низким риском воспалительных заболеваний кишечника. Авторы предполагают, что негативное влияние могут оказывать не сами зерновые, а процессы промышленной обработки и добавки.

Ранее стало известно, что потребление яблок благоприятно влияет на уровень сахара и состояние сосудов.

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