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13:36, 26 июля 2026 (обновлено: 13:50, 26 июля 2026)Наука и техника

Корабль с российскими и американским космонавтами успешно приземлился

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами совершил успешную посадку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Роскосмос / VKvideo

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими и американским астронавтами успешно приземлился. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня в 13:27 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе города Жезказган», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на борту находились российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кристофер Уильямс.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Уточнялось, что экипаж работал на этой станции с ноября прошлого года.

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