Корабль с российскими и американским космонавтами успешно приземлился

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами совершил успешную посадку

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими и американским астронавтами успешно приземлился. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня в 13:27 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в районе города Жезказган», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на борту находились российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кристофер Уильямс.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Уточнялось, что экипаж работал на этой станции с ноября прошлого года.