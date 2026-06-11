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19:07, 11 июня 2026Наука и техника

Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

F&F: Употребление яблок благоприятно влияет на уровень сахара и состояние сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom  

Регулярное употребление яблок может благоприятно влиять на уровень сахара в крови, состояние сосудов и кишечную микрофлору. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 38 клинических исследований. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

Авторы рассмотрели исследования, посвященные как свежим яблокам, так и продуктам на их основе. В краткосрочных экспериментах ученые чаще всего оценивали влияние фруктов на уровень глюкозы после еды и антиоксидантную защиту организма. Более длительные исследования изучали показатели сердечно-сосудистого здоровья, воспаления, окислительного стресса и состава кишечной микробиоты.

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Анализ показал, что яблоки способны улучшать контроль уровня сахара в крови, повышать антиоксидантную активность и поддерживать нормальную функцию сосудистого эндотелия — внутреннего слоя сосудов, отвечающего за их эластичность и работу. Кроме того, при длительном употреблении наблюдались признаки улучшения состава кишечной микрофлоры.

При этом исследователи отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно для окончательных выводов. Тем не менее ученые считают, что яблоки остаются важной частью здорового рациона благодаря содержанию клетчатки, витаминов и биологически активных веществ, а их потенциальная польза для обмена веществ заслуживает дальнейшего изучения.

Ранее ученые выяснили, что микрочастицы помело подавляют вирусные инфекции и снижают воспаление.

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