Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 16 июня 2026Из жизни

Мужчина заклеил себе пенис суперклеем

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

В Индии мужчина не выжил после того, как заклеил себе пенис суперклеем. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в городе Ахмадабад, штат Гуджарат. 25-летний Салман Мирза и его партнерша сняли номер в отеле, приняли наркотики и хотели заняться сексом, но обнаружили, что у них нет средств контрацепции. Чтобы решить проблему, они решили нанести клей на половой орган мужчины.

На следующее утро знакомый нашел Мирзу без сознания в кустах возле гостиницы. Мужчину доставили в больницу, но медики не смогли его спасти. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Вскрытие также выявило в брюшной полости остатки неизвестного зеленого вещества.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Семья погибшего обвинила его любовницу в расправе. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как парочка и еще одна женщина заселяются в отель. Расследование продолжается, точная причина смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал в больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    Стало известно о регулярном заходе заминированных судов в российские порты

    Мужчина заклеил себе пенис суперклеем

    Раскрыты повышающие риск воспаления кишечника продукты

    Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

    Появились подробности поджогов банкоматов в Туле

    В российском городе загорелись отделения банков

    В США заявили о плачевном состоянии ПВО Украины

    Орбан ответил Мадьяру на обвинения во лжи и признался в одной хитрости

    Лукашенко высказался о последствиях конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok