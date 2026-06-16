Мужчина заклеил себе пенис суперклеем

В Индии мужчина не выжил после того, как заклеил себе пенис суперклеем. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в городе Ахмадабад, штат Гуджарат. 25-летний Салман Мирза и его партнерша сняли номер в отеле, приняли наркотики и хотели заняться сексом, но обнаружили, что у них нет средств контрацепции. Чтобы решить проблему, они решили нанести клей на половой орган мужчины.

На следующее утро знакомый нашел Мирзу без сознания в кустах возле гостиницы. Мужчину доставили в больницу, но медики не смогли его спасти. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Вскрытие также выявило в брюшной полости остатки неизвестного зеленого вещества.

Семья погибшего обвинила его любовницу в расправе. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как парочка и еще одна женщина заселяются в отель. Расследование продолжается, точная причина смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал в больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.