Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 17 июня 2025Из жизни

Мужчина вставил провод в пенис

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Об этом пишет The Sun.

Молодой мужчина обратился к врачам, когда понял, что не может сам вытащить провод из уретры. Операция по удалению провода проходила под общим наркозом. После врач обследовал студента и обнаружил лишь незначительные повреждения мочеиспускательного канала. Для скорейшего заживления ему установили катетер на неделю и отправили домой.

Студент признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения. Он рассказал, что раньше использовал для этого ватные палочки и провода потоньше. Его клинический случай был описан в медицинском журнале Cureus. В статье также упоминаются мужчины, которые вставляли в пенисы вилки, наушники и даже змею без головы.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

«Самостоятельное введение предметов в уретру по сексуальным или другим причинам встречается редко, но может нанести серьезный вред», — предупреждают авторы работы, сотрудники Медицинского колледжа Университета Дрекселя в Пенсильвании, США. По их утверждению, инородные предметы в уретре могут вызвать сепсис, привести к эректильной дисфункции и разрыву мочевого пузыря. Кроме того, подобные практики несут риск заражения инфекциями.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина попал в больницу из-за большой гайки на пенисе. По словам пострадавшего, гайку на него надели незнакомцы, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон рассказал о словах Трампа насчет проекта о санкциях против России

    Названа доля сталкивающихся с гендерными стереотипами на работе россиянок

    Мужчина вставил провод в пенис

    Стали известны сроки выхода носимого глюкометра Apple

    Трамп заявил о необходимости вернуться в США «как можно скорее»

    Раскрыты детали продвижения российских войск в Харьковской области

    Россияне не отказались от отдыха в популярной стране из-за конфликта Израиля и Ирана

    Девушка купила дом и спустя год пожалела об этом из-за 60-летней соседки

    Осужденный за рекордную взятку экс-следователь задолжал приставам миллиарды рублей

    Армия обороны Израиля сообщила о новом запуске ракет из Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости