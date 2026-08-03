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Силовые структуры
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14:56, 3 августа 2026 (обновлено: 15:08, 3 августа 2026)Силовые структуры

Кровавая резня в Подмосковье попала на видео

«112» показал кадры кровавой резни, устроенную жителем Солнечногорска
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кровавая резня, которую устроил 49-летний житель подмосковного Солнечногорска, попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как злоумышленник медленно движется в сторону компании мужчин. Те пытаются убежать от него, а один из них замахивается на нападавшего бутылкой. Далее на видео один из потерпевших облокачивается на машину, после он падает на землю.

Все произошло рано утром в понедельник, 3 августа. Как уточняет Telegram-канал, мужчина выпивал в компании приятелей. В какой-то момент он поссорился с собутыльниками и ушел домой за ножом, а также надел маску и охотничью куртку. В таком виде злоумышленник вернулся к приятелям и напал на них.

В результате двое мужчин получили ножевые ранения. Одного из них спасти не удалось, второй находится в больнице.

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