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03:30, 2 апреля 2025Из жизни

Мужчина два дня пытался снять с пениса большую гайку после встречи с незнакомцами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bjorn Agerbeek / Unsplash

В Индии мужчина попал в больницу из-за большой гайки на пенисе. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в городе Канхангад, штат Керала. 46-летний мужчина пришел в больницу вечером 25 марта и попросил о помощи, поскольку его пенис застрял в металлической гайке. По словам пострадавшего, гайку на него надели незнакомцы, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он два дня пытался снять гайку самостоятельно, не смог и лишь после этого решил обратиться к медикам. К тому времени у него появились проблемы с мочеиспусканием.

Осмотрев пациента, врачи убедились что на его половой орган действительно надета гайка диаметром примерно 3,8 сантиметра. Они попытались снять ее, но не преуспели из-за сильного отека. В результате руководство больницы вызвало пожарных, чтобы они срезали ее с полового органа. Поскольку металл нагревается при резке, существовал риск повредить ткани пениса, поэтому процесс занял несколько часов — пожарные постоянно охлаждали гайку водой.

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В итоге операция прошла успешно. Мужчину выписали из больницы без серьезных травм.

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого.

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