Спортсмен два раза отморозил пенис и сравнил ощущения

Финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В первый раз спортсмен пришел к финишу с отмороженными гениталиями в 2021 году, когда участвовал в Кубке мира на горнолыжном курорте Рука в Финландии. Спустя год Линдхольм столкнулся с той же проблемой на зимней Олимпиаде в Китае.

Олимпийский масс-старт на 50 километров проходил при 17 градусах мороза и сильном ветре. Из-за погодных условий дистанцию сократили до 30 километров, но Линдхольму это не помогло. Он снова отморозил половые органы и финишировал на пять минут позже победителя — российского лыжника Александра Большунова.

После гонки Линдхольму пришлось оттаивать пенис при помощи грелки. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого. «Когда части тела стали отогреваться после финиша, было невыносимо больно», — утверждает он.

В 2023 году сообщалось, что шведский лыжник Калле Хальварссон также отморозил пенис на этапе Кубка мира в финской Руке. После финиша он десять минут отогревал пенис, который потерял чувствительность.

