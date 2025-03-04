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08:01, 4 марта 2025Из жизни

Спортсмен два раза отморозил пенис и сравнил ощущения

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Реми Линдхольм

Реми Линдхольм. Фото: Marko Djurica / Reuters

Финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В первый раз спортсмен пришел к финишу с отмороженными гениталиями в 2021 году, когда участвовал в Кубке мира на горнолыжном курорте Рука в Финландии. Спустя год Линдхольм столкнулся с той же проблемой на зимней Олимпиаде в Китае.

Олимпийский масс-старт на 50 километров проходил при 17 градусах мороза и сильном ветре. Из-за погодных условий дистанцию сократили до 30 километров, но Линдхольму это не помогло. Он снова отморозил половые органы и финишировал на пять минут позже победителя — российского лыжника Александра Большунова.

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После гонки Линдхольму пришлось оттаивать пенис при помощи грелки. По его словам, второе отморожение оказалось куда неприятнее первого. «Когда части тела стали отогреваться после финиша, было невыносимо больно», — утверждает он.

В 2023 году сообщалось, что шведский лыжник Калле Хальварссон также отморозил пенис на этапе Кубка мира в финской Руке. После финиша он десять минут отогревал пенис, который потерял чувствительность.

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