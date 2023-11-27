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21:02, 27 ноября 2023Забота о себе

Врач оценил риск отморозить половые органы после инцидента с лыжником

Фото: Les Anderson / Unsplash

После инцидента со шведским лыжником Калле Хальварссоном, который на соревнованиях отморозил половые органы, врач Роман Иванов оценил риск получить такую травму в России. Его мнение приводит Life.ru.

Иванов отметил, что легкое обморожение может произойти с каждым, если находиться на улице при температуре минус 10 градусов Цельсия более 30 минут. Как правило, такие травмы, говорит врач, не опасны, так как после возвращения в тепло кровоток быстро приходит в норму. Если же оставаться на морозе дольше, продолжил Иванов, нарушение кровообращения может стать необратимым и привести к отмиранию тканей.

Однако врач подчеркнул, что на практике такие травмы происходят редко, на них приходится всего один процент случаев от общего числа переохлаждений. По его словам, риск отморозить половые органы существует у людей, которые работают на улице или легко одеваются в мороз. Еще в группу риска входят дети дошкольного возраста, так как у них механизмы теплорегуляции окончательно не сформированы, а также пожилые люди, у которых эти процессы уже нарушены.

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Шведский лыжник Калле Хальварссон после гонки на этапе Кубка мира в финской Руке заявил, что отморозил интимные части тела во время соревнования. Спортсмен признался, что после финиша десять минут отогревал пенис, который потерял чувствительность.

До этого специалист ультразвуковой диагностики Тамара Григолия перечислила меры первой помощи при обморожении. Она посоветовала при угрозе обморожения раздеться в теплом, сухом помещении, накрыться теплым одеялом и растирать пострадавший участок до возвращения чувствительности.

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      Екатерина Улитина
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