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19:42, 3 августа 2026 (обновлено: 19:43, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский объявил о создании новой международной инициативы

Зеленский: Украина намерена создать Карпатскую международную инициативу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании новой международной коалиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Карпатская инициатива — это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по-соседски. Это страны, в которых есть экономический и интерес к безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами», — написал украинский лидер.

По его словам, инициатива создана для тех стран, которые не хотят передавать Украине вооружение, но готовы работать с республикой в сфере экономики.

Ранее Зеленский заявил о намерении выстраивать сильные отношения с Азербайджаном, Арменией и другими странами бывшего СССР.

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