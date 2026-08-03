С лидера ЧВК потребовали миллионы рублей за приказ о расправе над российским солдатом

«Ъ»: Родители убитого Аджиева подали иск на ₽36 млн к лидеру ЧВК «Ястреб» Марущенко

В белгородском суде завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников специальной военной операции (СВО) лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей — родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК, поэтому он поручил подчиненным «для поддержания своего авторитета» разобраться с Аджиевым.

21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко произвел ему в затылок два выстрела из автомата. Позже он сознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь.

Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова (позывной Физрук) за попытку дезертирства, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Давший свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным Панк — единственный оставшийся в живых — рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Уличенных в пьянстве или употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали.

По данным следствия, Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой.