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Силовые структуры
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17:47, 23 июня 2026Силовые структуры

Основатель ЧВК признался в целой серии тяжких преступлений в отношении бойцов СВО

«Ъ»: Глава ЧВК «Ястреб» Марущенко признался в похищениях людей и пытках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко (позывной Доктор) признался в целой серии тяжких преступлений в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, он с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые заплатили миллионы рублей, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, но оказались на передовой. Также Марущенко и его подельники занимались похищениями и вымогательством. Первой жертвой стал сержант, служивший в Белгородской области. Сообщники разоружили его и увезли в село Мясоедово, где находилась база ЧВК. Там сержанта приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали. Получив 500 тысяч рублей, бандиты его отпустили.

Марущенко и другие фигуранты дела причастны, по мнению следствия, к похищению в сентябре 2024 года военного корреспондента Романа Семенова, который конфликтовал с «Ястребами», расследуя их противоправную деятельность и передавал информацию правоохранителям. Журналиста из Петербурга вывезли в полевой лагерь в городе Луга, избивали и пытали водой, затем перевезли в Мясоедово, где посадили в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У супруги военкора бойцы ЧВК потребовали выкуп в один миллион рублей, женщина обратилась в полицию, чем спасла его.

Марущенко обвиняют в избиении четверых солдат и расправе над рядовым Рашидом Аджиевым, которые отказывались выполнять его приказы. Кроме того, бойцы ЧВК с августа 2024 по февраль 2025 года похищали из части пистолеты, автоматы, гранатометы и патроны для их перепродажи.

По делу проходят девять фигурантов. Их судят в Белгородской области.

Сам Марущенко называл себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании, а также утверждал, что он петербуржец «из семьи с военными традициями». Он основал ЧВК «Мар» и «Вежливые люди» в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

В 2020 году бойцов ЧВК «Мар» задержали в Белоруссии в канун выборов президента страны Александра Лукашенко. Их подозревали в подготовке госпереворота, но потом передали России и освободили. При этом сам Марущенко утверждал, что ЧВК выполнила свои задачи еще в 2018 году, поэтому была ликвидирована.

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