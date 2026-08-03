«Царьград»: В момент атаки ВСУ над Геленджиком заметили два беспилотника

Хозяйка местного гостевого дома поделилась подробностями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик 3 августа. В беседе с «Царьградом» она рассказала, что беспилотников было несколько.

Первый дрон в Архипо-Осиповке сбила ПВО около десяти часов утра. По ее словам, когда его заметили над морем, люди начали расходиться с пляжа. Однако некоторые остались отдыхать, и через несколько минут ударил второй беспилотник.

Очевидцы уверены, что дроны держали курс на санаторий.

Число погибших в результате удара выросло до семи человек. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, трое из них — дети.

На снятыми очевидцами кадрах видно, что беспилотник спикировал прямо на пляж, переполненный отдыхающими. По словам одного из них, люди начали бежать, бросив вещи.