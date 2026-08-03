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19:51, 3 августа 2026 (обновлено: 19:54, 3 августа 2026)Россия

Хозяйка гостевого дома в Геленджике поделилась подробностями атаки ВСУ

«Царьград»: В момент атаки ВСУ над Геленджиком заметили два беспилотника
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Хозяйка местного гостевого дома поделилась подробностями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик 3 августа. В беседе с «Царьградом» она рассказала, что беспилотников было несколько.

Первый дрон в Архипо-Осиповке сбила ПВО около десяти часов утра. По ее словам, когда его заметили над морем, люди начали расходиться с пляжа. Однако некоторые остались отдыхать, и через несколько минут ударил второй беспилотник.

Очевидцы уверены, что дроны держали курс на санаторий.

Число погибших в результате удара выросло до семи человек. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, трое из них — дети.

На снятыми очевидцами кадрах видно, что беспилотник спикировал прямо на пляж, переполненный отдыхающими. По словам одного из них, люди начали бежать, бросив вещи.

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