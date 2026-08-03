Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО Омельченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО Вадима Омельченко. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО», — указано в сообщении.

Омельченко занимал эту должность с 23 ноября 2020 года, с апреля 2021-го он также является послом Украины в Монако.

Ранее Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Украинское издание «Страна.ua» отметило, что ее увольнение может быть связано с тем, что ей заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.