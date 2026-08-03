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20:56, 3 августа 2026 (обновлено: 21:02, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО

Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО Омельченко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Byron Smith / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский уволил постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО Вадима Омельченко. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО», — указано в сообщении.

Омельченко занимал эту должность с 23 ноября 2020 года, с апреля 2021-го он также является послом Украины в Монако.

Ранее Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Украинское издание «Страна.ua» отметило, что ее увольнение может быть связано с тем, что ей заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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