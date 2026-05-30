Налоговый бонус для семей с детьми, новые стандарты для отелей и маркировка кофе. Что изменится в России с 1 июня?

С 1 июня в России начинает работать семейный «налоговый кешбэк»

С начала первого летнего месяца в России произойдет ряд законодательных и нормативных изменений, которые затронут значительную часть жителей страны. В частности, начнется прием заявлений на получение налогового бонуса для семей с детьми, вырастет госпошлина за телефонный номер, а также появится маркировка кофе и икры. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Семейный «налоговый кешбэк»

С 1 июня начинается прием заявлений на новую семейную выплату. Это социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей до 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения), имущество соответствует установленным критериям, нет долгов по алиментам и доходы не превышают установленного лимита в 1,5 регионального прожиточного минимума.

Получатели льготы смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога обратно. НДФЛ составит шесть процентов вместо 13. Разницу в семь процентов вернет государство

Подать заявление на перерасчет НДФЛ по льготной ставке можно будет через «Госуслуги», в многофункциональных центрах или в Социальном фонде России с 1 июня по 1 октября. Излишне удержанные средства (семь процентов НДФЛ) перечислят на счет заявителя.

Новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом

Запускается Национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), согласно которой ввоз автомобильным транспортом продукции из стран ЕАЭС производится только по документу о предстоящей поставке (ДОПП) и соответствующему QR-коду.

По новым правилам импортеры должны представить ДОПП оператору СПОТ (ФНС России) не позднее чем за два дня до пересечения границы, уплатить обеспечительный платеж, получить QR-код, подтверждающий поставку, и передать его перевозчику.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госпошлина за телефонный номер

С 1 июня вырастут государственные пошлины за выделение телефонных номеров для операторов связи. В частности, один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации (+7) для телефонной сети связи общего пользования теперь стоит 100 рублей (вместо прежних 50).

Плата за один код идентификации (то есть 10 миллионов номеров внутри одного кода — например, +7 907) сетей сотовой связи теперь составит 6,5 миллиона рублей.

В предыдущий раз пошлины поднимали в 2014 году (тогда с 20 до 50 рублей за один номер).

Новые стандарты для гостиниц и отелей

В России начнут действовать два новых стандарта для отелей, хостелов и апартаментов. Первый — ГОСТ Р 72261-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования» — призван систематизировать требования к средствам размещения (от отелей и санаториев до баз отдыха и кемпингов), предоставляющим временное проживание туристам.

Второй — предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов» — для тех, кто принимает гостей из-за рубежа. Он содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов.

Оба стандарта носят рекомендательный характер и применяются на добровольной основе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Маркировка кофе и икры

Вводится обязательная маркировка кофе и его заменителей, а также цикория. Новые требования распространяются на жареный и нежареный кофе, кофе с кофеином и без, заменители кофе, экстракты, эссенции, концентраты кофе, обжаренный цикорий и экстракты из него.

Также с 1 июня изменятся правила продажи икры осетровых и лососевых рыб. Теперь каждую банку будут учитывать отдельно.