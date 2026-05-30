Президент Польши раскритиковал главу Минобороны из-за соглашения с Британией

Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости из-за соглашения с Британией

Президент Польши Кароль Навроцкий публично обвинил вице-премьера и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в глупости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

Причиной стала эскалация конфликта вокруг оборонного соглашения между Польшей и Великобританией, с текстом которого главу государства не ознакомили заранее.

«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», — обвинил главу Минобороны президент. Он раскритиковал заявление Косиняк-Камыша о том, что «канцелярия президента не является пупом земли» и правительство не обязано информировать ее о всех готовящихся международных договоренностях.

Ранее стало известно, что Британия и Польша подпишут соглашение с целью защиты от России.