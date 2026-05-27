10:20, 27 мая 2026Мир

Британия и Польша подпишут соглашение с целью защиты от России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новое польско-британское соглашение об усилении двухстороннего военного сотрудничества должно быть направлено на защиту от России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Польша стремится вывести отношения с Великобританией на максимально высокий уровень, уделяя особое внимание вопросам защиты от России», — приводит агентство заявление Туска перед вылетом в Лондон.

В правительстве Великобритании заявили, что новый договор, который будет подписан в среду, 27 мая, направлен на «укрепление сотрудничества в сфере обороны в условиях растущих враждебных угроз по всей Европе». До этого Польша уже заключила аналогичные соглашения с Францией и Германией.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Европейского союза открыть свои запасы вооружений для Украины, чтобы обеспечить ее «всем, что ей необходимо».

