Стало известно о решении Модрича завершить карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник Милана и сборной Хорватии Лука Модрич объявит о завершении профессиональной карьеры после чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. О решении 40-летнего игрока стало известно журналисту Николо Скире, который опубликовал информацию в соцсети X.

В сентябре полузащитнику исполнится 41 год. Ранее стало известно, что хорват отказался продлевать контракт с «Миланом» и покинет итальянскую команду летом.

Чемпионат мира — 2026 станет для Модрича пятым в карьере. В составе сборной Хорватии он провел 196 матчей, в которых забил 28 мячей. Хавбек является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

В течение клубной карьеры Модрич, помимо «Милана», выступал за «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Интер Запрешич» и «ХСК Зриньски Мостар». В 2018-м полузащитник получил «Золотой мяч».