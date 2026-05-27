12:25, 27 мая 2026

Тарасова высказалась о работе в школе Загитовой

Алексей Гусев

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о нежелании работать в школе фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщает Sport24.

«Cейчас я на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан», — заявила Тарасова. Она добавила, что работала тренером на протяжении 60 лет.

Тарасова положительно оценила появление школы Загитовой. «Как хорошо, что в честь нашей олимпийской чемпионки будет каток ее имени. Разве в этом есть что-то плохое?» — отметила специалист.

О начале строительства школы Загитовой стало известно в августе 2025-го. Открытие учреждения запланировано на сентябрь этого года.

