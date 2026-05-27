13:23, 27 мая 2026Мир

В МИД России ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа

Замглавы МИД Рябков: Договоренностей о новых контактах Путина и Трампа нет
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Договоренностей о новых контактах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Обращаю ваше внимание на то, что, когда лидеры чувствуют в этом необходимость, организация их разговоров, их контактов может быть осуществлена максимально оперативно», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет понимания, когда такой контакт может состояться.

Ранее Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа». По словам дипломата, Москва имеет в виду сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.

