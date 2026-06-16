Один из самых дорогих российских футболистов женился

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков женился на ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной

Один из самых дорогих российских футболистов Алексей Батраков женился на ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной. Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Наш день. Наша история. 16.06.2026», — написал Батраков.

Игроку «Локомотива» 21 год, в то время как Подшибякиной 30 лет. Ранее она была футболисткой и выступала за «Локомотив», «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Также Подшибякина провела десять матчей в составе сборной России.

Ранее Батраков рассказал о возможном переходе в «Зенит». Он заявил, что этот вариант продолжения карьеры не мотивирует его.