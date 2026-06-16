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19:08, 16 июня 2026Спорт

Один из самых дорогих российских футболистов женился

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков женился на ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Один из самых дорогих российских футболистов Алексей Батраков женился на ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной. Об этом футболист сообщил в своем Telegram-канале.

«Наш день. Наша история. 16.06.2026», — написал Батраков.

Игроку «Локомотива» 21 год, в то время как Подшибякиной 30 лет. Ранее она была футболисткой и выступала за «Локомотив», «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Также Подшибякина провела десять матчей в составе сборной России.

Ранее Батраков рассказал о возможном переходе в «Зенит». Он заявил, что этот вариант продолжения карьеры не мотивирует его.

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