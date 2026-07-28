Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
07:03, 28 июля 2026АвтоЭксклюзив

Российских автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой

Эксперт Андрей Матрохин: Оклейка машины пленкой без обработки металла будет бесполезной
Марина Аверкина

В каком случае защитная пленка не принесет пользы, а только нанесет кузову вред, «Ленте.ру» рассказал специалист студии детейлинга «Оклейка777» Андрей Матрохин. По его словам, среди строгих противопоказаний к оклейке машины — наличие коррозии, сколы, царапины, вмятины и непрокрашенные участки.

«Нельзя устанавливать пленку на машину, где уже есть вздутие металла и идет ржавчина. Если герметично закрыть такой очаг пленкой, внутри создастся парниковый эффект. Влага, оставшаяся в местах сколов или там, где камень уже приподнял и задрал лакокрасочное покрытие, запустит ускоренное гниение», — подчеркнул эксперт.

Прежде чем проводить оклейку, по словам специалиста, важно соблюсти последовательность предшествующих действий. «Сначала необходимо полностью удалить все следы коррозии и обработать проблемные зоны преобразователем ржавчины. Далее нужно восстановить геометрию поверхности: заполнить недостающий слой шпаклевкой, нанести грунт и наполнитель, добившись ровной плоскости. Красить деталь при этом не обязательно. Если же состояние лакокрасочного покрытия совсем плохое, подготовка все равно сводится к полной зачистке ржавчины и выравниванию специальными составами, и только после этого можно "закрывать" элемент пленкой», — объясняет Матрохин.

Главными условиями, позволяющими избежать губительного эффекта «бани», специалист назвал полное отсутствие ржавчины или каких-либо повреждений, а также тщательное обезжиривание всей поверхности.

Ранее автоэксперт озвучил главный недостаток китайской пленки для кузова машины. Основное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется в момент демонтажа покрытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине
    Занимавшийся спортивным развитием подростков россиянин оказался злостным педофилом
    Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией
    Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников
    Российских автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой
    В России высказались о будущем крупнейшего экспортера нефти
    Прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет оценили
    В сети восхитились фигурой популярного 50-летнего телеведущего
    Россиянам назвали распространенные причины зуда в анусе
    В Британии оценили удары ВС России по Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok