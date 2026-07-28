Сеть российских массажных салонов оказалась местом оказания интим-услуг

На дальнем востоке сеть массажных салоном оказалась местом оказания интим-услуг

На дальнем востоке полиция России ликвидировала сеть заведений по оказанию интимных-услуг под видом массажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, три заведения сети располагались во Владивостоке и Хабаровске. Салоны располагались в арендованных помещениях, оборудованных спальными зонами, саунами, парными и мини-барами. Все услуги официально позиционировались как процедуры для релаксации.

Полиция задержала десять человек, среди них организаторы – 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, зарегистрированные как ИП, а также их 36-летняя знакомая-бухгалтер. Следствие установило, что они привлекли к оказанию услуг сексуального характера семь жительниц региона в возрасте от 24 до 42 лет.

Ранее Иркутской области задержали банду сутенеров, вовлекавших девушек, в том числе и несовершеннолетних, в занятие проституцией.