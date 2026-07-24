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Силовые структуры
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10:48, 24 июля 2026 (обновлено: 10:53, 24 июля 2026)Силовые структуры

В российском регионе обезвредили банду сутенеров с несовершеннолетними проститутками

В Иркутской области задержана банда сутенеров, вовлекших несовершеннолетних девушек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Иркутской области задержана банда сутенеров, вовлекавшие девушек, в том числе и несовершеннолетних, в занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранты — 11 местных жителей. Среди задержанных — два лидера и девять активных участников группы в возрасте от 22 до 45 лет. Один из руководителей банды пытался скрыться в Монголии, но его задержали.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по части 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией») и части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»). Девять человек арестованы, двое — отправлены под домашний арест.

По данным следствия, в период с 2019 по 2026 год члены банды организовали нелегальные фирмы, специализирующиеся на занятии проституцией, куда вовлекали девушек, в том числе несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском создатель сети подпольных интим-салонов в пяти российских городах на Дальнем Востоке получил 3,5 года лишения свободы.

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