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12:22, 24 июля 2026Мир

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского госнаграды

CBOS: Решение о лишении Зеленского польского ордена поддержали 59 процентов поляков
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Большинство польских граждан одобряют решение президента страны Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного центром CBOS.

По данным исследования, решение президента поддержали 59 процентов опрошенных, 28 процентов выступили против. При этом 84 процента респондентов согласились с тем, что Польша «должна реагировать», когда другое государство прославляет исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков.

Мнения по вопросу о том, выиграла или проиграла Польша от решения Навроцкого, разделились поровну.

Ранее Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

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