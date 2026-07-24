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12:24, 24 июля 2026 (обновлено: 12:33, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Радиоведущий случайно узнал о раке простаты

Британский радиоведущий Билл Бакли узнал о раке простаты, когда столкнулся с тромбозом
Маргарита Щигарева

Кадр: BBC Berkshire / YouTube

Британский радиоведущий Билл Бакли рассказал о том, как он случайно узнал, что болен раком простаты. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Бакли, изначально он обратился в отделение неотложной помощи из-за боли в ноге. Медики диагностировали у него тромбоз. На следующий день он отправился на УЗИ, после которого случайно узнал об онкологическом заболевании.

«Я уже уходил, буквально открывал дверь, и медсестра сказала: "А, кстати, вы же знаете, что у вас рак простаты, верно?"» — рассказал Бакли. Он добавил, что в тот момент почувствовал себя так, будто мир вокруг рухнул.

В последующие месяцы радиоведущий регулярно проходил обследования, чтобы следить за развитием опухоли. Когда новообразование выросло, ему назначили лечение. Бакли отметил, что на рак воздействуют современным методом — фокусированным ультразвуком высокой интенсивности. По его словам, лечение проходит успешно.

Ранее сообщалось, что боровшегося с онкологическим заболеванием 68-летнего телеведущего Дермота Мернагана не смогли спасти. Он болел раком простаты четвертой стадии.

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