Радиоведущий случайно узнал о раке простаты

Британский радиоведущий Билл Бакли узнал о раке простаты, когда столкнулся с тромбозом

Британский радиоведущий Билл Бакли рассказал о том, как он случайно узнал, что болен раком простаты. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Бакли, изначально он обратился в отделение неотложной помощи из-за боли в ноге. Медики диагностировали у него тромбоз. На следующий день он отправился на УЗИ, после которого случайно узнал об онкологическом заболевании.

«Я уже уходил, буквально открывал дверь, и медсестра сказала: "А, кстати, вы же знаете, что у вас рак простаты, верно?"» — рассказал Бакли. Он добавил, что в тот момент почувствовал себя так, будто мир вокруг рухнул.

В последующие месяцы радиоведущий регулярно проходил обследования, чтобы следить за развитием опухоли. Когда новообразование выросло, ему назначили лечение. Бакли отметил, что на рак воздействуют современным методом — фокусированным ультразвуком высокой интенсивности. По его словам, лечение проходит успешно.

Ранее сообщалось, что боровшегося с онкологическим заболеванием 68-летнего телеведущего Дермота Мернагана не смогли спасти. Он болел раком простаты четвертой стадии.