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14:23, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Боровшегося с раком 68-летнего известного телеведущего не смогли спасти

Британского телеведущего Дермота Мернагана, боровшегося с раком простаты, не смогли спасти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paul Morigi / Getty Images for Sky News

Известного британского телеведущего и журналиста Дермота Мернагана, лечившегося от рака простаты четвертой стадии, не смогли спасти. Об этом сообщила его семья в соцсети X.

Мернагана не стало 11 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 68 лет.

Отмечается, что похороны ведущего пройдут в узком семейном кругу.

О том, что у Мернагана диагностировали рак простаты четвертой стадии, стало известно в июне 2025 года. Ведущий рассказывал, что болезнь заставила его по-новому взглянуть на свою жизнь: он начал ставить семью на первое место в списке приоритетов.

Карьера Мернагана на британском телевидении началась в 1985 году. В разное время он вел новостные программы на каналах «Би-би-си», ITV, Channel 4 и Sky News. Журналист освещал важные события в истории страны: свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году и смерть королевы Елизаветы II в 2022 году.

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