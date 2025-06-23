У популярного телеведущего диагностировали рак простаты на финальной стадии

У ведущего Дермота Мернагана диагностировали рак простаты на финальной стадии

Известный британский телеведущий Дермот Мернаган заявил, что у него диагностировали финальную четвертую стадию рака простаты. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«У меня обнаружили финальную, четвертую стадию рака простаты. Я счастлив, что у меня есть потрясающая команда медиков, которые присматривают за мной и которым я бесконечно признателен. Они оказывают мне лучшую помощь, которую только возможно, профессионально, с состраданием и пониманием», — написал Мернаган.

Телеведущий добавил, что его организм реагирует на лечение и он чувствует себя хорошо. Также он порекомендовал всем мужчинам старше 50 лет, которые находятся в группе риска, пройти профилактическое обследование.

Ранее сообщалось, что у ведущего утреннего шоу «Добрый день, Филадельфия» на американском канале Fox News Майка Джеррика диагностировали рак кожи в прямом эфире. Отмечалось, что у Джеррика на руке обнаружили базалиому — наиболее распространенную и хорошо поддающуюся лечению форму онкологического заболевания.