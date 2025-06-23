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19:28, 23 июня 2025Интернет и СМИ

У популярного телеведущего диагностировали рак простаты на финальной стадии

У ведущего Дермота Мернагана диагностировали рак простаты на финальной стадии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дермот Мернаган

Дермот Мернаган. Фото: Jonathan Brady / PA Images / GettyImages

Известный британский телеведущий Дермот Мернаган заявил, что у него диагностировали финальную четвертую стадию рака простаты. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«У меня обнаружили финальную, четвертую стадию рака простаты. Я счастлив, что у меня есть потрясающая команда медиков, которые присматривают за мной и которым я бесконечно признателен. Они оказывают мне лучшую помощь, которую только возможно, профессионально, с состраданием и пониманием», — написал Мернаган.

Телеведущий добавил, что его организм реагирует на лечение и он чувствует себя хорошо. Также он порекомендовал всем мужчинам старше 50 лет, которые находятся в группе риска, пройти профилактическое обследование.

Ранее сообщалось, что у ведущего утреннего шоу «Добрый день, Филадельфия» на американском канале Fox News Майка Джеррика диагностировали рак кожи в прямом эфире. Отмечалось, что у Джеррика на руке обнаружили базалиому — наиболее распространенную и хорошо поддающуюся лечению форму онкологического заболевания.

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