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13:31, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущему поставили диагноз «рак кожи» в прямом эфире

The Sun: Телеведущему Майку Джеррику диагностировали рак кожи в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Fox29

Ведущему утреннего шоу «Добрый день, Филадельфия» (Good Day Philadelphia) на американском канале Fox News Майку Джеррику диагностировали рак кожи в прямом эфире. На это обратило внимание издание The Sun.

В студии ведущие вместе с приглашенным дерматологом Джоанной Уокер обсуждали признаки кожных заболеваний. В какой-то момент врач обратила внимание на родинку на правом локте Джеррика. Она заявила, что это базалиома — наиболее распространенная и хорошо поддающаяся лечению форма онкологического заболевания.

Телеведущий был крайне удивлен и в шутку спросил, можно ли будет прижечь пятно. Однако специалист объяснила, что потребуется хирургическое удаление с последующим наложением швов, что шокировало мужчину. Уокер также заверила его, что это медленно растущий тип рака, который не распространяется по коже.

Ранее сообщалось, что новозеландская телеведущая Джоанна Пол-Роби в прямом эфире радиостанции рассказала о диагностированном у нее неизлечимом онкозаболевании. При этом женщина не уточнила, какой вид рака у нее диагностировали.

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