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15:41, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

Новозеландская телеведущая Пол-Роби сообщила, что у нее неизлечимая стадия рака

Фото: rangizzz / Shutterstock / Fotodom

Новозеландская телеведущая Джоанна Пол-Роби сообщила, что у нее неизлечимая стадия рака. Смертельный диагноз она раскрыла в прямом эфире радиостанции Radio New Zealand, комментируя получение награды Icon Award за работу в сфере креативных индустрий, передает издание News.com.

«Я была так тронута этой наградой, потому что она много значит для меня. (...) К сожалению, я умираю — у меня неизлечимая стадия рака», — заявила Пол-Роби.

При этом она не уточнила, какой вид рака у нее диагностировали.

Ранее австралийская ведущая Натали Барр рассказала о борьбе с раком кожи. Она отметила, что заболевание у нее обнаружили на ранней стадии.

Джоанна Пол-Роби — новозеландская телеведущая и продюсер. Работала ведущей новостей на каналах TV One и Three. Сняла несколько документальных фильмов о жителях Новой Зеландии.

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      Олег Давыдов
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