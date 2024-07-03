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17:07, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Больная раком 56-летняя телеведущая раскрыла подробности лечения

Австралийская телеведущая Барр сообщила, что ей удалили злокачественную опухоль

Фото: @natalie_barr7

Ведущая утреннего шоу Sunrise на австралийском телеканале Seven Network Натали Барр, у которой диагностировали рак кожи, рассказала о борьбе с болезнью. Подробности лечения 56-летняя журналистка раскрыла в разговоре с изданием New Idea.

Барр сообщила, что недавно ей удалили злокачественную опухоль. Как уточнила ведущая, рак кожи у нее обнаружили на ранней стадии. «Я никогда не думала, что это случится со мной, но теперь я просто невероятно рада, что мы заметили опухоль так рано», — заявила она.

Телеведущая добавила, что теперь будет внимательнее следить за своим здоровьем. «Когда тебе говорят, что у тебя рак, даже на самой ранней стадии, это на самом деле просто напоминает о том, что ты мог бы потерять, если бы диагноз был хуже», — высказалась она.

О том, что у Барр обнаружили рак кожи, стало известно в конце июня. Журналистка обратилась к врачу после того, как заметила на носу маленькое красное пятно. Биопсия показала, что это злокачественная опухоль.

Ранее британский комик и телеведущий Род Гилберт рассказал о борьбе с раком. По словам Гилберта, он является живым доказательством того, что деньги, выделяемые для разработки лекарств от этой болезни, действительно могут помочь.

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      Олег Давыдов
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