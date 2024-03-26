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19:28, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

Кадр: Channel 4 Documentaries / YouTube

Известный британский комик и телеведущий Род Гилберт, у которого диагностировали рак головы и шеи, рассказал о борьбе с болезнью. Подробностями он поделился в эфире кулинарного шоу The Great Celebrity Bake Off, передает The Sun.

Выступая в эфире программы, Гилберт заявил, что ему повезло находиться на проекте. «Когда я заболел раком, я понял, что до этого я шел по жизни с мыслью: "Другие люди могут заболеть раком, но не я". Каждый второй из нас в течение жизни может столкнуться с каким-либо видом рака, это шокирует и пугает», — высказался он.

Телеведущий добавил, что является живым доказательством того, что деньги, выделяемые для разработки лекарств от рака, действительно могут помочь.

О том, что у Гилберта обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в июле 2022 года. Как уточнил комик, у него четвертая стадия рака головы и шеи. В октябре 2023 года телеведущий сообщил, что стал идти на поправку.

Род Гилберт — известный комик, теле- и радиоведущий из Уэльса. Он был ведущим шоу The Apprentice: You're Fired! и Never Mind the Buzzcocks.

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      Олег Давыдов
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