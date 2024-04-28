Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 28 апреля 2024Экономика

Уральский банкир скончался при загадочных обстоятельствах

URA.ru: скоропостижно скончался акционер банка УБРиР Скубаков

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

При загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу УБРиР.

Скубаков являлся продолжительное время являлся акционером УБРиР, а также компании «СВ-Металл-Групп». В 2022 году он также приобрел долю в компании «ПКФ "Орис"». Источник издания допустил суицид бизнесмена.

«По нашим данным, причины связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — сообщили в компании. Супруга Скубакова отказалась комментировать причины ухода из жизни банкира.

18 апреля в московской клинике скончался 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, который в свое время получил прозвище Мебельный Король. По словам адвоката бизнесмена Станислава Акимова, уход из жизни стал неожиданностью для родных и близких предпринимателя.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Руки связаны, ноги перемотаны скотчем». В ДНР заявили об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток

      В Кремле прокомментировали слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

      Уральский банкир скончался при загадочных обстоятельствах

      Хоккейный тренер высказался о спаде Овечкина

      ВС России нанесли удар по складам БПЛА ВСУ

      Волочкова снялась без одежды

      Звезда «Великолепного века» снова прилетел в Россию

      В Кремле предрекли победу России в украинском конфликте

      В Запорожье прогремели взрывы

      Песков раскрыл подробности предрешенной судьбы Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше