Уральский банкир скончался при загадочных обстоятельствах

URA.ru: скоропостижно скончался акционер банка УБРиР Скубаков

При загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался акционер «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу УБРиР.

Скубаков являлся продолжительное время являлся акционером УБРиР, а также компании «СВ-Металл-Групп». В 2022 году он также приобрел долю в компании «ПКФ "Орис"». Источник издания допустил суицид бизнесмена.

«По нашим данным, причины связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — сообщили в компании. Супруга Скубакова отказалась комментировать причины ухода из жизни банкира.

18 апреля в московской клинике скончался 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, который в свое время получил прозвище Мебельный Король. По словам адвоката бизнесмена Станислава Акимова, уход из жизни стал неожиданностью для родных и близких предпринимателя.