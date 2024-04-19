В России умер бывший «мебельный король»

«Ъ»: в московской клинике умер бывший «мебельный король» Сергей Зуев

В одной из московских клиник в четверг, 18 апреля, скоропостижно скончался 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, который в свое время получил прозвище Мебельный король. Об этом со ссылкой адвоката бизнесмена Станислава Акимова пишет «Коммерсантъ».

По его словам, смерть стала неожиданностью для родных и близких предпринимателя, в последнее время он чувствовал себя хорошо. Месяц назад ему провели небольшую операцию после того, как он обратился в клинику для дежурного обследования желудочно-кишечного тракта.

Однако она прошла успешно, и Зуев восстанавливался. Акимов подчеркнул, что смерть кажется странной в связи с тем, что она случилась накануне «решающей схватки» за активы «Трех китов».

Торговый комплекс «Три кита» на Можайском шоссе недалеко от МКАД принадлежал Зуеву, но затем бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о контрабанде и попал в тюрьму. Там он провел немногим больше года, освободившись в 2011-м из-за декриминализации статьи, но за время заключения он лишился прав на свою мебельную империю стоимостью около 350 миллионов долларов в ценах 2005 года.

После освобождения бизнесмен пытался вернуть собственность через суд. Первый арбитраж он выиграл, но проиграл в двух других инстанциях, а кроме того, получил два года условно за захват офиса «Трех китов».

