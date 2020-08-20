По факту самоуправства с захватом ТЦ «Три Кита» возбудили уголовное дело

По факту рейдерского захвата ТЦ «Три Кита», расположенном в Одинцовском районе Московской области возбуждено «уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса РФ» (Самоуправство), — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его в производство начальником отдела СУ УМВД по Одинцовскому району (копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

«31 июля 2020 года (…) неустановленные лица (…) самовольно проникли в помещение ТК «Три кита», где угрожая применением насилия в отношении Мордковича А.В. (генеральный директор ООО «ЛаМакс», управляющей торговым центром ТЦ «Три кита»), потребовали от последнего покинуть помещение и передать печать и документы на вышеуказанный торговый комплекс. В результате противоправных действий, Мордковичу А.В. причинен существенный вред», — говорится в постановлении.

Генеральный директор компании «ЛаМакс» Александр Мордкович в начале августа написал заявление в прокуратуру Московской области о «совершении действий по физическому выдворению и дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников на рабочих местах» со стороны ООО «Ларива». В кабинет гендиректора «ЛаМакс» Александра Мордковича ворвались несколько крепких мужчин, и потребовали освободить рабочее место для Сергея Зуева.

«Несмотря на все эти обстоятельства, даже с учетом решения Арбитражного суда Московской области захват торгового центра противоречит закону, — приводит «Газета.ру» цитату из заявления в прокуратуру генерального директора «ЛаМакс» Александра Мордковича. — Решение суда еще не вступило в законную силу и не подлежало исполнению», — подчеркнул он.

На протяжении последних нескольких лет торговый центр «Три кита» является объектом судебных разбирательств и уголовных дел. Бывший руководитель «Трех китов» Сергей Зуев был отстранен от управления в 2006 году, после того, как он был арестован в рамках уголовного дела о контрабанде мебели из Италии. Суд приговорил в 2010 году Зуева к восьми годам лишения свободы. Однако позднее данная статья УК РФ была декриминализирована, предприниматель вышел на свободу и инициировал новые расследования против владельцев «Трех китов». Впрочем, к концу 2012, как писал «Коммерсантъ», они «окончились ничем».

После этого Зуев обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием признать незаконными сделки по смене руководства компании «ЛаМакс», приведшие к исключению его из числа управляющих торгового центра. 15 июля 2020 года Арбитраж удовлетворил его требования.

Примечательно, что в интервью «Форбс» сам косвенно подтвердил факт захвата офиса 31 июля. «Мы с группой моих адвокатов зашли через главный вход, прошли через весь магазин, поднялись сюда. Здесь никого не было», — заявил он изданию. По его словам, Александр Мордкович «появился потом. Вечером в тот день приехал, опять с милицией».

При этом, сам Мордкович уверен, что «справедливость восторжествовала, поскольку правоохранительные органы разобрались и признали правоту собственников». «Фактически следствие поддержало нашу позицию о том, что это был вероломный рейдерский захват, что решение суда было грубо интерпретировано в незаконную сторону. Впрочем, других вариантов и не было — все увидели видеозаписи, на которых группа людей осуществляют захват здания», — подчеркнул Мордкович.