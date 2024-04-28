В Кремле прокомментировали слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

Песков: слова Польши о размещении ядерного оружия вызвали страх у США и ЕС

Слова президента Польши Анджея Дуды о возможном размещении в стране ядерного оружия вызвали страх в США и Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — прокомментировал представитель Кремля.

Песков добавил, что «Польша всегда пытается быть впереди телеги» в политике Запада по отношению к России.

Ранее представитель Кремля напомнил странам Запада, желающим присвоить замороженные российские активы, что в России также есть западные средства, и сообщил о намерении России бессрочно судиться с Западом в случае конфискации средств.