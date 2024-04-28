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12:13, 28 апреля 2024Мир

В Кремле ответили желающим присвоить российские активы

Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Такой ответ на стремление конфисковать активы страны дал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации. Также Песков заявил, что при изъятии активов инвесторы перестанут доверять западным странам.

«Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше», — заявил представитель Путина.

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