В Кремле ответили желающим присвоить российские активы

Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Такой ответ на стремление конфисковать активы страны дал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации. Также Песков заявил, что при изъятии активов инвесторы перестанут доверять западным странам.

«Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше», — заявил представитель Путина.