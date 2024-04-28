Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 28 апреля 2024Мир

Захарова исключила обмен активов России на ее территории

Захарова: Россия не будет отдавать территории в обмен на активы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия не будет отдавать свои новые территории в обмен на замороженные активы. Такой вариант развития событий исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными», — отметила Захарова, комментируя информацию о предложении Германии использовать активы как рычаг давления на переговорах по украинскому конфликту.

Она также подчеркнула, что в случае нарушения неприкосновенности активов «на западное воровство последует жесткий ответ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны Запада, намеренные присвоить российские активы, помнить, что в России также остались западные средства.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о нарастающей панике на Украине

      Маск прибыл с необъявленным визитом в Китай

      Захарова исключила обмен активов России на ее территории

      Инаугурацию Путина 7 мая покажут в прямом эфире

      В Кремле ответили желающим присвоить российские активы

      США допустили разработку нового оружия Россией благодаря трофейной технике НАТО

      Премьер Великобритании объяснил рост военных расходов страны

      Петербурженки выиграли самый северный международный турнир по керлингу

      Конор Макгрегор стал совладельцем бойцовского чемпионата

      Кабмин установил квоты на вывоз из России одного товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше