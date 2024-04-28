Захарова исключила обмен активов России на ее территории

Захарова: Россия не будет отдавать территории в обмен на активы

Россия не будет отдавать свои новые территории в обмен на замороженные активы. Такой вариант развития событий исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными», — отметила Захарова, комментируя информацию о предложении Германии использовать активы как рычаг давления на переговорах по украинскому конфликту.

Она также подчеркнула, что в случае нарушения неприкосновенности активов «на западное воровство последует жесткий ответ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны Запада, намеренные присвоить российские активы, помнить, что в России также остались западные средства.