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13:47, 28 апреля 2024Бывший СССР

«Руки связаны, ноги перемотаны скотчем». В ДНР заявили об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток

Советник главы ДНР Климаковский: в Авдеевке найдены захоронения мирных жителей

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Авдеевке были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет ТАСС. По его словам, захоронения были сделаны в спешке. Ранее он заявлял, что в Авдеевке были найдены очаги массовых захоронений.

Климаковский заявил, что перед гибелью люди пережили пытки

По словам советника главы ДНР, захоронения обнаружили во время разминирования Авдеевки. «Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем», — рассказал Климаковский, добавив, что не будет описывать все подробности. Он также добавил, что, очевидно, эти люди пережили пытки.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По мнению Климаковского, судя по характеру захоронений, они были сделаны в спешке. О том, что в Авдеевке найдены очаги захоронений, он заявлял еще 29 марта. «По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — отмечал он тогда.

В МИД России заявляли о тайных пыточных в Авдеевке

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в феврале заявлял, что тайные пыточные и захоронения, согласно предварительной информации, находились в Авдеевке. «Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям», — сказал он.

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Мирошник пояснил, что для того, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, будет вестись работа с людьми, которые выходят из Авдеевки.

Россия объявила о полном взятии Авдеевки 18 февраля. По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.

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      Варвара Кошечкина
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