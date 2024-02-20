Стало известно о тайных пыточных в Авдеевке

Посол Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения

Тайные пыточные и захоронения, согласно предварительной информации, находились в Авдеевке. Как сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Киев держал в заключении людей по политическим мотивам.

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям», — сказал он.

Мирошник пояснил, что для того, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, будет вестись работа с людьми, которые выходят из Авдеевки.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины совершали военные преступления против мирных жителей Авдеевки. Среди таких действий Гагин особенно выделил грабеж.

18 февраля Минобороны России сообщило, что Российская армия полностью заняла Авдеевку.