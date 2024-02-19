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15:10, 19 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

Гагин: ВСУ совершали военные преступления против мирных жителей Авдеевки

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали военные преступления против мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Во-первых, они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели», — рассказал Гагин. По его словам, магазины и аптеки давно были разграблены украинскими военными.

Он добавил, что город практически не снабжался, обеспечение получали только военные, а у гражданских, наоборот, все отнимали. «Там ряд военных преступлений, и их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица», — заключил советник.

18 февраля Минобороны России сообщило, что Российская армия в ходе наступательных действий февраля полностью заняла Авдеевку в ДНР. «Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра», — уточнили в ведомстве.

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