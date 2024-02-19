В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

Гагин: ВСУ совершали военные преступления против мирных жителей Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали военные преступления против мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Во-первых, они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели», — рассказал Гагин. По его словам, магазины и аптеки давно были разграблены украинскими военными.

Он добавил, что город практически не снабжался, обеспечение получали только военные, а у гражданских, наоборот, все отнимали. «Там ряд военных преступлений, и их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица», — заключил советник.

18 февраля Минобороны России сообщило, что Российская армия в ходе наступательных действий февраля полностью заняла Авдеевку в ДНР. «Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра», — уточнили в ведомстве.