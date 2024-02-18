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14:06, 18 февраля 2024Россия

Минобороны объявило о полном взятии Авдеевки

Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки

Фото: Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска в ходе наступательных действий 17 февраля полностью заняли Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на глубину 8,6 километра. «Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 1500 бойцов.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил о взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение ВСУ оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.

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      Варвара Кошечкина
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